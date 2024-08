Rheinbreitbach

Kupferdiebstahl

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Montagvormittag, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Kupferkabel aus einem Hinterhof in der Straße Vonsbach.