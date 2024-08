Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Kupferdiebstahl an einem Wohnhaus in der Straße Im Winkel.

Nach Zeugenangaben hielt ein weißer Transporter mit dem Zulassungskeinnzeichen SU an dem Wohnhaus und lud Kupfer ein. Bei den Tatverdächtigen soll es sich nach Zeugenangaben um eine männliche Person gehandelt haben, die unterwegs mit einer Frau und einem Kleinkind war. Auf Ansprache aus der Nachbarschaft habe der Mann angegeben, er hole das Kupfer im Auftrag der Eigentümer ab, was jedoch nicht der Wahrheit entsprach. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de entgegen.



