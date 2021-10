Willroth

Kupferdiebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind durch bisher unbekannte Täter von einer Baustelle im Industriegebiet in Willroth ca. 80 Meter Kupferkabel im Wert von ca. 3000 EUR entwendet wurden. Das Kupfer wurde am Tatort aus der Ummantelung entfernt.