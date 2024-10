Kunden in Auslieferungsfahrzeug eingesperrt

Am 09.10.2024 wurde gegen 14 Uhr gemeldet, dass ein 27-jähriger Auslieferungsfahrer einen 62-jährigen Kunden in seinem Lieferwagen eingesperrt habe.

Hintergrund der Geschichte war, dass ein Laptop aus der Schweiz nach Deutschland verschickt wurde und es Unstimmigkeiten zwischen dem Auslieferungsfahrer und dem Laptopbesitzer gab, ob die Zollgebühren vor Ort zu entrichten sind oder nicht. Es entstand eine Gerangel um den Laptop, in dessen Folge der Auslieferungsfahrer diesen wieder auf die Ladefläche seinen Fahrzeugs beförderte. Der Besitzer sprang nun in das Fahrzeug um den Laptop herauszuholen. In diesem Moment schloss der Fahre die Türe, setzte sich in sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt etwa 40 Meter fort. Dann besann er sich und ließ den Kunden wieder heraus. Schlussendlich wurde der Laptop an den Besitzer herausgegeben.



