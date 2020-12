Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 14:31 Uhr

In der Pressemitteilung „Verkehrsunfall in Heimbach-Weis/Zeugenaufruf“ vom 20.10.20, 13:46 Uhr, hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Es handelt sich bei der Unfallörtlichkeit in der Hauptstraße in Heimbach-Weis um den Parkplatz der örtlichen Volksbank-Filiale und nicht, wie ursprünglich mitgeteilt, um die Sparkassen-Filiale.



Wir bitten die fehlerhafte Meldung zu entschuldigen.



Unfallzeugen werden nach wie vor gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied, unter der 02631 – 878-0, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell