Dienstgebiet Polizeiinspektion Straßenhaus (ots) – Am Donnerstagnachmittag /-abend führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus mobile und stationäre Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen durch.

Die Maßnahmen erstreckten sich insbesondere auf stationäre Kontrollen im Bereich der Autobahnausfahrten und mobile Überwachungen im Bereich der Verbandsgemeinden Asbach und Rengsdorf – Waldbreitbach.

Bei den zahlreichen Kontrollen kam es zu keinerlei nennenswerten Feststellungen.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang weitere Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität an.



