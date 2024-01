Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa



Die Maßnahmen erstreckten sich insbesondere auf stationäre Kontrollen im Bereich der Autobahnausfahrten und mobile Überwachungen im Bereich der Verbandsgemeinden Asbach und Rengsdorf – Waldbreitbach.

Bei den zahlreichen Kontrollen kam es zu keinerlei nennenswerten Feststellungen.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang -insbesondere- in der „dunklen Jahreszeit“ weitere Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell