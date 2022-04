Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz

Rheinbrohl / Linz (ots) – Am 16.04.2022 zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden von der Polizeiinspektion Linz Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz in mehreren Shishabars in Rheinbrohl und Linz durchgeführt.