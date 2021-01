Kontrollen brachten Betäubungsmittel zum Vorschein

So müssen sich nach Kontrollen im Stadtgebiet von Altenkirchen ein 23-jähriger aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen und eine 22-jährige aus der Verbandsgemeinde Puderbach für den Besitz von Betäubungsmittel in einem Strafverfahren verantworten. Bei einer weiteren Kontrolle konnte in Pracht bei einem 22-Jährigen aus Windeck Betäubungsmittel in Form von Ecstasy aufgefunden werden. Auch er muss sich künftig in einem Strafverfahren verantworten.



