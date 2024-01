Kontrollen an Schulwegen

Am 09.01.2023 führte die PI Neuwied zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr Kontrollen im Bereich von Schulen durch.

Ziel war es die Gurtpflicht zu überprüfen. Insgesamt wurden 34 Fahrzeuge überprüft, in 9 Fällen war kein Gurt angelegt, davon in einem Fall bei einem Kind. Zudem wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.



