Kontrolle von zwei niederländischen Autos führt zu diversen Anzeigen

Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamten der Polizei Neuwied in Engers zwei Pkw mit niederländischen Kennzeichen.

Der 61jährige Fahrer des ersten Fahzeugs, mit Wohnsitz in Rotterdam, wurde dabei positiv auf Kokain und Opiate getestet. Außerdem wurde festgestellt, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt. Der 52jährige Fahrer des zweiten Autos, der auch in Rotterdam wohnt, räumte bei der Kontrolle ein, dass er am Tag zuvor Marihuana geraucht habe.

Beiden Männern wurden auf der Dienststelle Blutproben entnommen und entsprechende Anzeigen wurden erstattet. Außerdem stellte die Polizei die Fahrzeugschlüssel präventiv sicher.



