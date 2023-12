Kontrolle der Winterreifenpflicht

Aufgrund des einsetzenden Winterwetters und der damit verbundenen Gefahren für den Straßenverkehr führte die Polizeiinspektion Linz am Dienstagmorgen eine Verkehrskontrolle in der Hochstraße durch.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

St.-Katharinen (ots) –



Aufgrund des einsetzenden Winterwetters und der damit verbundenen Gefahren für den Straßenverkehr führte die Polizeiinspektion Linz am Dienstagmorgen eine Verkehrskontrolle in der Hochstraße durch. Insgesamt wurden vier Pkw mit Sommerreifen festgestellt, welchen die Weiterfahrt untersagt wurde. In einem Fall musste die Polizei ein Mängelverfahren wegen defekter Beleuchtung einleiten.



