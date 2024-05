Kontrolel von Motorrödern an Fronleichnahm – 2 Motorräder stillgelegt

AM 30.05.2024 führte die PI Neuwied in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Jahnplatz eine Kontrolle von Motorrädern druch.

Auch bei mäßigem Wetter konnten 50 Zweiräder kontrolliert werden.

In einem Fall lag die notwendige Fahrerlaubnis nicht vor, die Weiterfahrt wurde aufgrund technischer Veränderungen in zwei Fällen untersagt und ein Motorrad wurde sichergestellt, um die Verkehrssicherheit von einem Gutachter überprüfen zu lassen. Bei 12 Maschinen wurden Mängel festgestellt, die zeitnah behoben werden sollen, so dass ein Mängelbericht ausgestellt wurde.



