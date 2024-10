Körperverletzung/ Zwei Personen verletzt

Anzeige

Vor Ort können insbesondere zwei Aggressoren festgestellt werden. Es kann ermittelt werden, dass der 29-jährige Beschuldigte mit einem 40-jährigen Mann in Streit geriet. Die zunächst lediglich verbale Auseinandersetzung eskalierte innerhalb eines 27/7-Kiosk derart, dass beide Personen durch die Glasscheibe der Haupteingangstüre fielen und dadurch Schnittverletzungen davontrugen. Die Personen wurden getrennt voneinander in örtliche Krankenhäuser verbracht. Der Tatort wird videoüberwacht. Der Sachschaden an der zerborstenen Scheibe beläuft sich auf ca. 1000 EUR.



