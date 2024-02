Körperverletzung und Bedrohung auf Karnevalsveranstaltung

Linz am Rhein (ots). Am Sonntagnachmittag meldete sich ein 25-jähriger Mann aus St. Katharinen und gab gegenüber der Polizei an, er sei auf einer Karnevalsveranstaltung in Linz und dort von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen worden.

Linz am Rhein (ots) –



Am Sonntagnachmittag meldete sich ein 25-jähriger Mann aus St.-Katharinen und gab gegenüber der Polizei an, er sei auf einer Karnevalsveranstaltung in Linz und dort von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen worden. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme schilderten die beteiligten Personen unterschiedliche Versionen des Geschehensablaufs, wobei der Sicherheitsmitarbeiter angab, bedroht worden zu sein. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.



