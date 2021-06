Körperverletzung – Polizei bittet um Hinweise auf die Identität des Täters

Wie erst am 22.06.2021 angezeigt wurde, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer Feier im Larsheck in Kleinmaischeid zu einer Körperverletzung z. eines 23 – jährigen Geschädigten. Den Angaben des Geschädigten zufolge soll ihn ein ca. 30 – jähriger Mann grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Kleinmaischeid (ots) – Wie erst am 22.06.2021 angezeigt wurde, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer Feier im Larsheck in Kleinmaischeid zu einer Körperverletzung z. N. eines 23 – jährigen Geschädigten. Den Angaben des Geschädigten zufolge soll ihn ein ca. 30 – jähriger Mann grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte verlor daraufhin kurzfristig sein Bewusstsein.

Der Vorfall ereignete sich sonntags gegen 00:30 Uhr.



Zeugen, die bei der Feier anwesend waren werden gebeten, Hinweise auf die Identität des Beschuldigten und zu dem geschilderten Vorfall bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



