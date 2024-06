Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung

Linz am Rhein (ots). Am Montagabend kam es zu einem Zwischenfall in der Lerchenstraße zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer.

Der Fahrradfahrer meldete sich zunächst bei der Polizei in Linz und gab an, er sei von dem Beifahrer eines Lkw ins Gesicht geschlagen worden. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort, konnte der Lkw mit Insassen festgestellt werden. Hierbei gaben die beiden Männer an, der Fahrradfahrer sei gefährlich vom Radweg auf die Fahrbahn gefahren. Im Anschluss habe er den Lkw überholt und gestoppt. Danach sei es von seiner Seite zu Beleidigungen gekommen. Die Polizei ermittelt nun entsprechend der Angaben der Beteiligten.



