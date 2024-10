Kasbach-Ohlenberg

Körperverletzung nach Nachbarschaftsstreit

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Mittwochvormittag kam es zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern in der Ortslage Kasbach, der in wechselseitigen Faustschlägen endete.