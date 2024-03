Körperverletzung mit mehreren Beteiligten

Am Donnerstag, 29.02.2024, gegen 00.40 Uhr, kam es in Altenkirchen, Zum Weyerdamm, zu einem Körperverletzungsdelikt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zunächst mehrere Personen in einer Bar in Streit. Nachdem die Beteiligten das Lokal verlassen hatten, entwickelte sich auf der Straße eine körperliche Auseinandersetzung. Es sollen insgesamt ca. 10 Personen daran beteiligt gewesen sein. Die Polizei konnte vor Ort noch zwei Geschädigte antreffen. Beide erlitten Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern.



