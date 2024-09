Niederbreitbach

Körperverletzung – Identität des Beschuldigten noch unbekannt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am frühen Donnerstagmorgen kam es um 06:50 Uhr in Niederbreitbach, Im Freizeitpark in Höhe des Sportplatzes zu einer Körperverletzung.