Körperverletzung auf Tankstellengelände

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2024, gegen 02.30 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände in der Kölner Straße in Altenkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigen und einem 41-jährigen Mann.