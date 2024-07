Körperverletzung

Am Sonntag, 21.07.2024, gegen 20.10 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofes Altenkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Anzeige

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen hierbei etwa vier bis sechs männliche Täter auf einen 30-jährigen Mann ein. Anschließend flüchtete die Tätergruppe in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell