Körperverletzung

Altenkirchen- Am Sonntag, 21.07.24, gegen 00:20h kam es auf dem Marktplatz in Altenkirchen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten.

Zunächst geriet eine männliche Person mit einer Gruppe von drei Männern in Streit. Im weiteren Verlauf wurde der Mann von der Gruppe mehrfach geschlagen und getreten. Nachdem ein weiterer unbeteiligter Mann zu Hilfe kam, wurde auch dieser von der Dreiergruppe geschlagen und getreten.

Die Täter entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit.

Es soll sich um drei osteuropäische Personen im Alter von ca. 18-20 Jahren gehandelt haben. Sie trugen weiße T-Shirts und Jeanshosen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Altenkirchen in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell