Am Donnerstagnachmittag wurde ein 64-jähriger Mann aus Mainz von einem männlichen Täter auf dem Marktplatz ohne Vorwarnung angegriffen.

Symbolbild Foto: dpa

Der Geschädigte war auf der Suche nach einer Anschrift, da er etwas im Internet gekauft hatte. Hierzu ging er an mehrere Eingangstüren, um das richtige Haus des Verkäufers zu ermitteln. Ein 44-jähriger Besucher einer nahegelegenen Gaststätte, der sich vor dem Objekt aufhielt, ging ohne Vorwarnung auf den Mann zu und schlug ihm mehrfach ins Gesicht, und ging anschließend zurück in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Gegen den Kasbach-Ohlenberger ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell