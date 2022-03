Körperverletzung

Wie der 21-jährige Geschädigte berichtete, saß er an der Kasse, als der Beschuldigte in Begleitung von zwei Frauen eingekaufte Ware bezahlte. Hier sei ihm der Beschuldigte schon aggressiv vorgekommen, da er Beleidigungen vor sich hin sprach, die der Geschädigte jedoch nicht auf sich bezog. Als der Mann dann den Laden verlassen hatte, konnte der Geschädigte erkennen, dass er ihn ansah und dann mit der Hand einen Schnitt am Hals gestikulierte. Der Geschädigte ging nach draußen und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Ohne zu antworten holte der Beschuldigte zu einem Schlag aus und traf den Mitarbeiter am Hinterkopf. Dieser flüchtete sich dann in den Laden, der Mann verließ mit den Frauen die Örtlichkeit. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: Ca. 190-200 cm groß, kräftig gebaut, kurze dunkle Haare, Tattoos an beiden Armen. Er trug eine kurze braune Hose und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell