Kirchen(Sieg) – Sofortmeldung – Störung im Bahnverkehr

Die Strecke ist in diesem Bereich aktuell gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert ist noch nicht absehbar.

Wir bitten von Fragen in der Sache Abstand zu nehmen. Die Freigabe der Strecke wird umgehend mitgeteilt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Friedrichstr. 21

57518 Betzdorf

Tel 02741 926-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell