Kirchen/Sieg – Sachbeschädigungen in Mehrfamilienhaus

Am 03.02.23, gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei Betzdorf über einen Randalierer in einem Haus in der Siegstraße in 57548 Kirchen informiert.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa



Beim Eintreffen konnte ein 32-jähriger Mann in einer psychischen Ausnahmesituation angetroffen werden, der unmittelbar zuvor durch das Treppenhaus des Mehrparteienhauses gegangen war und dort gegen Türen und Mobiliar getreten hat, sodass diese beschädigt wurden. Der Mann war der Polizei wegen anderer Einsätze in den letzten Tagen in dem Anwesen bestens bekannt.

Der Hintergrund der aktuellen Sachbeschädigung ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Über die Höhe der Sachschäden kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Der Mann wurde zu Verhinderung von weiteren Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.



