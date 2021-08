Kirchen

Kirchen – Widerstand durch 17-jährigen Jugendlichen; weitere Heranwachsende störten erheblich den Polizeieinsatz

Am 13.08.2021, gegen 20:15 Uhr wollten Beamte der hiesigen Dienststelle im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen eine Personalienfeststellung bei einem 17-jährigen Jugendlichen am Bahnhof in Kirchen durchführen.