Kirchen – Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen; Verursacher flüchtet

Der Pkw-Fahrer setzte im Kurvenbereich zum Überholen der Fahrzeuge an. Dabei musste ein im Gegenverkehr befindlicher Pkw stark abbremsen; nachfolgende zwei Fahrzeuge fuhren auf. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete.

Es entstand an mehreren Fahrzeugen Sachschaden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Zeugenangaben um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben.

Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-926146.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell