Kirchen- Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt

Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 10.11.2020, gegen 10:45 Uhr die Bahnstraße im Stadtgebiet Kirchen, um an der Einmündung Jungenthaler Straße nach links in Richtung B 62 einzubiegen.