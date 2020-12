Ein 65-jähriger Fahrzeugführer beschädigte am 02.12.2020, gegen 14:20 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes einen geparkten Pkw Peugeot.

Der Fahrer touchierte beim Einparken in eine Parktasche die linke Fahrzeugseite des Peugeot. Die 43-jährige Fahrerin beobachtete die Kollision, da sie sich noch in ihrem Fahrzeug befand. Der 65-jährige Unfallverursacher verließ allerdings sofort die Unfallörtlichkeit, um im Markt einzukaufen. Gegen ihn wurde wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000EUR.



