Kirchen- Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn jemand nach einem Verkehrsunfall flüchtet und der andere Unfallbeteiligte auf dem entstandenen Schaden „sitzen bleibt“.



So auch bei dem Verkehrsunfall am 02.03.2021, in der Zeit von 14:30 bis 14:45 Uhr. In dieser kurzen Zeitspanne hatte die 51-jährige Fahrerin ihren Pkw auf dem Kundenparkplatz des Lidl-Marktes in Kirchen, Jungenthaler Straße, abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Beifahrertüre ihres Pkw Ford fest.

Der Unfallverursacher war vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Pkw kollidiert und anschließend geflüchtet.

Hinweise und Beobachtungen zum Unfallflüchtigen an die Polizei Betzdorf.



