Am 25.09.2020, gegen 19:20 Uhr stellte ein 45-jährige Fahrer einen Unfallschaden an seinem Pkw Dacia Duster fest.

Der Fahrer hatte das Fahrzeug im Bereich der Aufbaustraße in der Ortslage Kirchen (Sieg) abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Wenden gegen das Heck des geparkten Pkw; Sachschaden ca. 4000EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



