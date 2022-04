Kirchen – Pkw verunfallt und landet im Wiesengelände

Am 26.04.2022, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer die Kreisstraße 101 aus Richtung Herdorf kommend in Richtung Kirchen.

Vor der Ortslage Offhausen kam der Fahranfänger infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern. Er geriet mit dem Fahrzeug zunächst auf den Fahrstreifen gegen Gegenverkehrs, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich in einem angrenzenden Wiesengelände zum Stillstand.

Der Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Kirchen unterstützte bei der Bergung des Pkw aus der Wiese.



