Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 08:20 Uhr

Kirchen

Kirchen- Parkplatzunfall am Molzbergbad

Am 02.10.2020, gegen 13:45 Uhr wollte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus einer Parklücke am Parkplatz Molzbergbad in Kirchen ausparken.