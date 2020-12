Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 08:20 Uhr

Kirchen

Kirchen- Abstand zu gering- Unfall

Am 19.10.2020, gegen 17:15 Uhr befuhren eine 28-Jährige und ein 29-Jähriger mit ihren Fahrzeugen die Jungenthaler Straße in Kirchen, um an der Einmündung „An der Siegbrücke“ abzubiegen.