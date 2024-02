Kind beim Ladendiebstahl erwischt

Symbolbild Foto: dpa

Die Mitarbeiter eines Geschäftes hatten das Kind dabei beobachtet, dass es ein Spielzeug aus dem Regal nahm, in seinem Rucksack versteckte und anschließend den Laden verließ. Das Kind wurde daraufhin von den Mitarbeitern angesprochen und an die Polizei übergeben. Das noch strafunmündige Kind wurde nach Sachverhaltsaufnahme an die Eltern übergeben.



