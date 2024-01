Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Am 08.01.2023 ereignete sich gegen 07:50 Uhr in der Rodenbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 7jähriges Kind verletzt wurde.

Ein 19jähriger PKW Fahrer befuhr die Rodenbacher Straße in Richtung Rodenbach. An einer Fahrbahnverengung musste er zunächst verkehrsbedingt halten, ein entgegenkommender PKW blieb stehen, gab ihm jedoch ein Zeichen zur Weiterfahrt. Als er den aktuell stehende PKW passierte, lief das Kind plötzlich hinter dem stehenden Fahrzeug auf die Straße. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung des PKW-Fahrer konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Das Kind wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand minimaler Sachschaden.



