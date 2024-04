Kennzeichenschilder abgerissen

In der Nacht zum Dienstag meldete eine23-jährige Frau, dass die beiden Kennzeichenschilder ihres geparkten Pkw im Rolandsecker Weg entwendet worden seien.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und Nachschau der Polizei wurden die Kennzeichen mit Halterung im nahegelegenen Grünstreifen gefunden. Die Polizei geht von Sachbeschädigung aus und leitete ein Strafverfahren ein. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



