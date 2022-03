Kennzeichendiebstahl der beiden amtlichen Kennzeichen KH-CG234

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 10 Uhr sind an einem PKW BMW Mini die beiden amtlichen Kennzeichen KH-CG234 entwendet worden.

Der PKW war im Tatzeitraum im Füllenheck in Neustadt (Wied) auf der Straße vor dem Anwesen der Geschädigten abgestellt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



