Im Laufe des Samstages wurde auf dem Parkplatz des Friedwaldes in Friesenhagen an einem abgestellten blauen Toyota beide Kennzeichenschilder durch unbekannte Täter entwendet.



In diesem Zusammenhang bitte die Polizei in Betzdorf um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0.



