Rheinbrohl

Kennzeichendiebstahl

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht zum vergangenen Freitag entwendeten unbekannte Täter beide amtlichen Kennzeichen an einem geparkten Pkw Volvo V 40 in der Pfarrer-Volk-Straße.