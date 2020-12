Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 10:01 Uhr

Rengsdorf

Kennzeichendiebstahl

Am 19.10.2020, in der Zeit von 09:45 Uhr – 12:15 Uhr entwendeten in Rengsdorf, Schalltorstraße unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen eines dort abgestellten PKW, Marke Mitsubishi, Farbe rot.