Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 08:40 Uhr

Neustadt

Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag wurden im Zeitraum von 04:30 Uhr bis 12:45 Uhr am Mitfahrerparkplatz an der Autobahnausfahrt Neustadt (Wied) die beiden Kennzeichenschilder NR-MM 819 von einem PKW entwendet.