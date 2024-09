Kennzeichen von Anhänger gestohlen

Anzeige

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwischen Mittwochabend, 11.09., und Samstagmorgen, 14.09., das amtliche Kennzeichenschild AK-TB130 vom Anhänger des Geschädigten. Der Anhänger war im genannten Zeitraum vor einem Wohnhaus in der Kölner Straße in Mudersbach OT Niederschelderhütte geparkt.



Hinweis zum Verbleib des Kennzeichen oder möglichen tatverdächtigen Personen bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf richten.



