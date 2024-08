Katzwinkel (Sieg)- Schwerverletzter Jugendlicher nach Verkehrsunfall

Am 04.08.2024, gegen 17:45 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrer mit seinem Zweirad die abschüssige Kirchstraße in Katzwinkel OT Elkhausen.

Im Verlauf einer Rechtskurve kam der junge Fahrer nach links in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier kollidierte er mit dem Pkw eines 65-jährigen Fahrers, der die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwerverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Roller musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.



