Katzwinkel (Sieg)- Diebstahl eines Mähroboters

Im Tatzeitraum 22.07.2024 bis 25.07.2024 wurde von einem Grundstück in Katzwinkel, Alte Poststraße, ein Mähroboter der Marke Husqvarna Automower 420, im Wert von ca. 3500EUR entwendet. Der unbekannte Täter betrat zur Tatbegehung das Grundstück des Einfamilienhauses und anschließend den Wiesenbereich am Haus.

Die Wiese ist von der Straße nicht einsehbar. Ein Zeuge hatte im Tatzeitraum einen weißen Transporter ohne Aufschrift in dem Straßenzug beobachtet.

Hinweise an die Polizei Wissen.



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiwache Wissen (Sieg)

PHK Frank Reifenrath

Telefon: 02742-9350



