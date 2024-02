Junge Fahrzeugführerin überschlug sich mit ihrem PKW

Am Mittwochnachmittag befuhr eine 18-jährige PKW Fahrerin die Kreisstraße 113 aus Richtung Anhausen kommend in Richtung Thalhausen.

Im Verlauf einer Kurve verlor sie aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW und kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab. Auf der angrenzenden Wiese überschlug sie sich mit ihrem Fahrzeug. Hierbei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der Sachschaden an ihrem nicht mehr fahrbereiten PKW wird auf einen Betrag im hohen 4-stelligen Bereich geschätzt.



