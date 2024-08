Urbach

Jugendlicher Vandalismus

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am 09.08.2024, gegen 02:00 Uhr, beschädigten Jugendliche die Seitenscheibe eines Haltestellenhäuschens sowie zwei geparkte PKW in der Schulstraße in Urbach.