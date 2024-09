Jugendliche versuchen in PKW einzubrechen

Am 22.09.24 gegen 02:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass er zwei Jugendliche beobachte, die versuchen in der Hauptstraße in Rheinbreitbach dort abgestellte Fahrzeuge zu öffnen.

Der Zeuge wurde zudem durch die Personen beleidigt. Im Rahmen der Fahndung konnten ein Heranwachsender und ein Jugendlicher festgestellt werden, welche auf die Täterbeschreibung passen. Schäden an den Fahrzeugen konnten nach derzeitigem Stand nicht festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



